Противопоказания к вакцинации от COVID-19: в Минздраве рассказали, кого они касаются

Минздрав собрал экспертные мнения ведущих профильных врачей, которые разоблачили множество мифов о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса.

На самом деле категорически запрещено вакцинироваться только тем, кто столкнулся с тяжелой аллергической реакцией при получении первой дозы вакцины, или одного из ее компонентов



Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

Значительная часть не вакцинированных украинцев объясняют свой отказ от вакцинации наличием противопоказаний, однако на самом деле таких людей менее 1%.

Украинцы считают за противопоказания сопутствующие болезни, однако это не так. На самом деле категорически запрещено вакцинироваться только тем, кто столкнулся с тяжелой аллергической реакцией при получении первой дозы вакцины, или одного из ее компонентов.

Чтобы развеять мифы о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, Минздрав собрал экспертные мнения ведущих профильных врачей, которые высказались касательно упомянутых заблуждений.

Почему сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации?

На этот вопрос ответила Вера Горбачева, кардиолог, кандидат медицинских наук и заведующий диагностическим отделом Центра инновационных медицинских технологий Национальной Академии наук Украины.

«Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения», — заявляет кардиолог.

По ее словам, осложнения от коронавируса могут возникнуть в частности при наличии ишемической болезни, сердечной недостаточности и врожденных пороков сердца.

Кандидат медицинских наук подчеркивает, что пациенты с такими заболеваниями с большей вероятностью будут тяжело переносить коронавирусную инфекцию, так как COVID-19 может напрямую повреждать сердце, а также важные сосуды.

Именно поэтому риск умереть от коронавируса несоизмеримо больше, чем возможные риски при вакцинации.

Сахарный диабет также не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Такая же ситуация обстоит с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями. Коронавирус гораздо опасней для людей с такими болезнями, чем возможные минимальные риски при вакцинации.

«Люди с хроническими эндокринными заболеваниями нуждаются в защите от COVID-19. По моим наблюдениям, люди с сахарным диабетом сознательны и вакцинируются», — рассказывает Оксана Марусина, эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный эксперт по эндокринологии департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

Вакцинация не противопоказана при наличии аутоиммунных заболеваний

По словам Оксаны Марусиной, множество людей с заболеваниями щитовидной железы или другими аутоиммунными заболеваниями убеждены, что им абсолютно противопоказана вакцинация от коронавируса, однако это не так.

«Это неправда. Каждый день получаю по несколько звонков от таких пациентов с просьбой о консультации. Конечно, всем рекомендую вакцинироваться», — продолжает рассказывать Оксана Марусина.

Онкология – не противопоказание

Еще одно заболевание, которое несоизмеримо опаснее при наличии коронавирусной инфекции, а не возможных осложнений после вакцинации.

У пациентов с онкологией крайне высокий риск умереть от коронавируса, поэтому вакцинация для них является обязательной.

«Прививка от COVID-19 является приоритетной для пациентов, имеющих диагноз «онко»… Риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь», — рассказывает Александр Стаховский, онколог- хирург-уролог высшей категории Национального института рака, доктор медицинских наук.

По словам онколога вакцинацию для пациентов с онкологией можно проводить как в активной фазе заболевания, так и тем, у кого ремиссия.

Тем пациентам, которые проходят химиотерапию, следует посоветоваться со своим врачом, когда лучше прививаться, чтобы вакцинация дала оптимальную защиту.

Для таких случаев Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике разработала специальные рекомендации.

Как ранее сообщали Власти, министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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