Стало известно, как будет работать киевское метро в новогоднюю ночь
Киевское метро опубликовало графика работы в новогоднюю ночь.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного метрополитена.
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Столичный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать на два часа дольше обычного.
Киевский фуникулер в новогоднюю будет работать круглосуточно для жителей и гостей столицы.
Тем не менее 31 декабря, а также 1 и 7 января возможно закрытие на вход некоторых из самых популярных направлений киевского метро.
Речь идет о станциях «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.