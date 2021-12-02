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Главная » Украина » Общество
17:26 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стало известно, как будет работать киевское метро в новогоднюю ночь

Киевское метро опубликовало графика работы в новогоднюю ночь.

Киевский фуникулер в новогоднюю будет работать круглосуточно для жителей и гостей столицы

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного метрополитена.

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Столичный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать на два часа дольше обычного.

Киевский фуникулер в новогоднюю будет работать круглосуточно для жителей и гостей столицы.

Тем не менее 31 декабря, а также 1 и 7 января возможно закрытие на вход некоторых из самых популярных направлений киевского метро.

Речь идет о станциях «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на станции метро «Дворец Украина» под поезд попал человек.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, метро
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