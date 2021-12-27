Въезжающим с оккупированных территорий больше не нужно проходить самоизоляцию
Правительство отменило обязательную самоизоляцию при пересечении КПВВ.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в Украину с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
«Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.
Также была отменена обязательная установка приложения «Вдома». Ранее его было необходимо устанавливать при пересечении КПВВ.
Как ранее сообщали Власти, Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе.