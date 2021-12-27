Въезжающим с оккупированных территорий больше не нужно проходить самоизоляцию

Правительство отменило обязательную самоизоляцию при пересечении КПВВ.

Также была отменена обязательная установка приложения



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в Украину с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

«Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Также была отменена обязательная установка приложения «Вдома». Ранее его было необходимо устанавливать при пересечении КПВВ.

Как ранее сообщали Власти, Россия потребовала признать «Спутник V» для открытия КПВВ на Донбассе.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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