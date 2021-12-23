Лукашенко попросил Путина продолжать проводить совместные военные учения

Новые военные учения союзных государств запланированы на первый квартал 2022 года.

По мнению лидеров обеих стран, совместные учения пойдут на пользу отношениям между союзными государствами



Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

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Совместные учения России и Беларуси запланированы на первый квартал 2022 года. По мнению лидеров обеих стран, совместные учения пойдут на пользу отношениям между союзными государствами.

«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — заявил Путин на встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Лукашенко, в свою очередь, попросил Путина не прекращать проводить совместные учения, так как они помогают обучению беларусских военных, а также полезны для обучения по использованию российской военной техники, которая Беларусь активно закупает.

«Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, беларусь, военные учения