Лукашенко попросил Путина продолжать проводить совместные военные учения
Новые военные учения союзных государств запланированы на первый квартал 2022 года.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.
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Совместные учения России и Беларуси запланированы на первый квартал 2022 года. По мнению лидеров обеих стран, совместные учения пойдут на пользу отношениям между союзными государствами.
«Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — заявил Путин на встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в Санкт-Петербурге.
Лукашенко, в свою очередь, попросил Путина не прекращать проводить совместные учения, так как они помогают обучению беларусских военных, а также полезны для обучения по использованию российской военной техники, которая Беларусь активно закупает.
«Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям», — сказал Лукашенко.
Как ранее сообщали Власти, на границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения.