Как накрыть новогодний стол и не разориться: советы эксперта

Продукты для новогоднего стола перед праздником обойдутся дороже, чем обычно, но сэкономить все же можно.

Продавцы обычно поднимают цены на популярные продукты к новогоднему столу



Секретами грамотного шопинга для новогоднего стола с “Суспильным” поделился глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

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По его словам, продукты для праздника подорожали примерно на 25%.

«К сожалению, мы привыкли к одинаковому набору продуктов, и поэтому и производители, и торговые сети подстраивают эту ситуацию и провоцируют покупателей покупать товары, даже если они подорожали», – сказал Кривонос.

Чтобы не переплачивать, он посоветовал сформировать меню из нетрадиционных блюд. Кроме того, при походе в магазин стоит учитывать, что товары низкого ценового диапазона, как правило, дорожают больше, чем высокого.

Также эксперт обратил внимание, что сети магазинов работают в режиме установленных цен и особенно от них не отклоняются, проводя только маркетинговые акции на различные товары.

А вот в малых магазинах, на рынках и на лотках обычно устанавливают большую наценку перед праздниками, поэтому цены там могут быть выше.

“Кроме того, значительная часть производителей понимает, что у них есть буквально несколько дней для того, чтобы продать многое, а дальше спрос будет уменьшаться», — пояснил Кривонос.

Поэтому, по его словам, отложенную прибыль в течение года пытаются заработать за конкретный период времени. Ведь рождественские продажи и распродажи рассчитаны именно на то, чтобы продать многие товары.

«Европейцы и американцы в это время, наоборот, снижают цены, пытаясь заработать на обороте. Наши производители рассуждают пока в рамках системы «все равно купят», – пояснил эксперт.

Как сообщали Власти, на новогодние праздники украинцев ожидают продолжительные выходные.

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