В Украине за сутки почти 6 тысяч новых больных и 278 смертей

За минувшие сутки по состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 278 человек.

В Украине за сутки подтвердили 5930 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди инфицированных 373 ребенка и 137 медицинских работников.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрированное в Киеве – 1263, в Полтавской – 443, Донецкой – 350, и Одесской областях – 339.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1263;

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ривненская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Закарпатская область – 0.

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покидают ее и переходят сразу в “желтую”.

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