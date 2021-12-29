В Украине за сутки почти 6 тысяч новых больных и 278 смертей
За минувшие сутки по состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 278 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди инфицированных 373 ребенка и 137 медицинских работников.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрированное в Киеве – 1263, в Полтавской – 443, Донецкой – 350, и Одесской областях – 339.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1263;
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Винницкая область – 271;
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Волынская область – 126;
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Днепропетровская область – 185;
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Донецкая область – 350;
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Житомирская область – 61;
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Закарпатская область – 214;
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Запорожская область – 206;
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Ивано-Франковская область – 225;
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Киевская область – 235;
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Кировоградская область – 60;
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Луганская область – 86;
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Львовская область – 256;
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Николаевская область – 140;
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Одесская область – 339;
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Полтавская область – 443;
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Ривненская область – 108;
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Сумская область – 188;
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Тернопольская область – 113;
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Харьковская область – 271;
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Херсонская область – 76;
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Хмельницкая область – 296;
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Черкасская область – 297;
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Черновицкая область – 121;
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Закарпатская область – 0.
Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покидают ее и переходят сразу в “желтую”.