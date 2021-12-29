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08:33 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки почти 6 тысяч новых больных и 278 смертей

За минувшие сутки по состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19, умерло от болезни 278 человек.

В Украине за сутки подтвердили 5930 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди инфицированных 373 ребенка и 137 медицинских работников.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрированное в Киеве – 1263, в Полтавской – 443, Донецкой – 350, и Одесской областях – 339.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1263;

  • Винницкая область – 271;

  • Волынская область – 126;

  • Днепропетровская область – 185;

  • Донецкая область – 350;

  • Житомирская область – 61;

  • Закарпатская область – 214;

  • Запорожская область – 206;

  • Ивано-Франковская область – 225;

  • Киевская область – 235;

  • Кировоградская область – 60;

  • Луганская область – 86;

  • Львовская область – 256;

  • Николаевская область – 140;

  • Одесская область – 339;

  • Полтавская область – 443;

  • Ривненская область – 108;

  • Сумская область – 188;

  • Тернопольская область – 113;

  • Харьковская область – 271;

  • Херсонская область – 76;

  • Хмельницкая область – 296;

  • Черкасская область – 297;

  • Черновицкая область – 121;

  • Закарпатская область – 0.

Как сообщали Власти, с 30 декабря две последние области, находившиеся в “красной” зоне, – Волынская и Запорожская – покидают ее и переходят сразу в “желтую”.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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