После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому
В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. Затем следует ожидать разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета по национальной безопасности США.
По его словам, «можно ожидать, что президенты Байден и Зеленский будут поддерживать тесный контакт».
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«У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, – сказал он.
Он отметил, что Белый дом находится почти ежедневно в контакте с украинской стороной.
Представитель Совета по национальной безопасности добавил, что США по-прежнему серьезно обеспокоены присутствием российских войск у границ Украины.
«Очевидно, мы хотели бы видеть возвращение вооруженных сил России в места долгосрочной дислокации. Это то, о чем мы будем и дальше сообщать российской стороне», – отметил он.
Как писали Власти, президент США Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 30 декабря потребует полного отвода российских войск от границы с Украиной.