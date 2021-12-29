После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путином. Затем следует ожидать разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В Белом доме анонсировали разговор Байдена и Зеленского.



Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного представителя Совета по национальной безопасности США.

По его словам, «можно ожидать, что президенты Байден и Зеленский будут поддерживать тесный контакт».

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«У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, – сказал он.

Он отметил, что Белый дом находится почти ежедневно в контакте с украинской стороной.

Представитель Совета по национальной безопасности добавил, что США по-прежнему серьезно обеспокоены присутствием российских войск у границ Украины.

«Очевидно, мы хотели бы видеть возвращение вооруженных сил России в места долгосрочной дислокации. Это то, о чем мы будем и дальше сообщать российской стороне», – отметил он.

Как писали Власти, президент США Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 30 декабря потребует полного отвода российских войск от границы с Украиной.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Владимир Зеленский, Джо Байден