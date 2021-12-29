Зеленский сегодня проведет заседание СНБО: что рассмотрят
Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщило РБК-Украина. Ранее планировали провести заседание 29 декабря, но перенесли на один день.
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Как пояснили в аппарате СНБО, перенос связан с расширением повестки дня.
«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания СНБО, заседание состоится 30 декабря 2021 года», – сообщили в аппарате СНБО.
Предположительно на заседании рассмотрят следующие вопросы:
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вопросы безопасности,
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ситуацию в энергетике
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эпидемиологическую ситуацию в стране.
Как сообщали Власти, последний раз СНБО собиралось 10 ноября, заседание было посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.