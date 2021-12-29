НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
09:06 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский сегодня проведет заседание СНБО: что рассмотрят

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Заседание СНБО пройдет 30 декабря

Об этом сообщило РБК-Украина. Ранее планировали провести заседание 29 декабря, но перенесли на один день.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Как пояснили в аппарате СНБО, перенос связан с расширением повестки дня.

«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания СНБО, заседание состоится 30 декабря 2021 года», – сообщили в аппарате СНБО.

Предположительно на заседании рассмотрят следующие вопросы:

  • вопросы безопасности,

  • ситуацию в энергетике

  • эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как сообщали Власти, последний раз СНБО собиралось 10 ноября, заседание было посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: снбо
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.12.2021 06:28
Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука
ТОР
24.12.2021 16:20
Зеленский созывает СНБО среди недели
ТОР
13.12.2021 15:34
«Омикрон» в Украине ждут уже на этой неделе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com