Зеленский сегодня проведет заседание СНБО: что рассмотрят

Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Заседание СНБО пройдет 30 декабря



Об этом сообщило РБК-Украина. Ранее планировали провести заседание 29 декабря, но перенесли на один день.

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Как пояснили в аппарате СНБО, перенос связан с расширением повестки дня.

«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания СНБО, заседание состоится 30 декабря 2021 года», – сообщили в аппарате СНБО.

Предположительно на заседании рассмотрят следующие вопросы:

вопросы безопасности,

ситуацию в энергетике

эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как сообщали Власти, последний раз СНБО собиралось 10 ноября, заседание было посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.

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