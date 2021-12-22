Госсекретарь США Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Великобритании и Франции агрессию России
В среду, 29 декабря, Энтони Блинкен поговорил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины», – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что союзники договорились нанести России «серьезный ущерб», если она не прекратит подобные действия.
Участники разговора также «подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Как писали Власти, президент США Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным 30 декабря потребует полного отвода российских войск от границы с Украиной.