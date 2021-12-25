Сегодня “Укрзалізниця” отправляет в рейс первый обновленных двухэтажный поезд
В рамках сегодняшней презентация “Укрзалізниця” отправит в рейс первый обновленный двухэтажный поезд Skoda.
Об этом сообщается на официальном сайте “Укрзалізниці”.
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Сегодня, 30 декабря «Укрзалізниця» по маршруту №747 Киев — Львов в рейс отправится первый их обновленных двухэтажных электропоездов Skoda.
Поезд чешского производств обновляли на ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Укрзалізниця» с февраля по декабрь 2021 года.
За 11 месяцев работ поезд был обновлен практически полностью. Поезд оборудовали индивидуальными розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также вакуумными туалетами.
Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.
Кроме обновленного поезда «Укрзалізниця» также представит новый образец пассажирских СВ-вагонов.
Из новых вагонов уже сформирован состав поезда №229 Киев-Ужгород, билеты на который уже активно продают. В новых СВ-вагонах учтены пожелания пассажиров низкого роста, изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков скрытой педалью. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрена контрастная входная зона и дополнительное освещение лестницы, подсветка номеров купе.
Кроме того, будет представлена обновленная зона отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Как ранее сообщали Власти, «Укрзализныця” назначила дополнительные поезда на Новый год: расписание.