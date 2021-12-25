Сегодня “Укрзалізниця” отправляет в рейс первый обновленных двухэтажный поезд

В рамках сегодняшней презентация “Укрзалізниця” отправит в рейс первый обновленный двухэтажный поезд Skoda.

Кроме обновленного поезда



Об этом сообщается на официальном сайте “Укрзалізниці”.

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Сегодня, 30 декабря «Укрзалізниця» по маршруту №747 Киев — Львов в рейс отправится первый их обновленных двухэтажных электропоездов Skoda.

Поезд чешского производств обновляли на ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Укрзалізниця» с февраля по декабрь 2021 года.

За 11 месяцев работ поезд был обновлен практически полностью. Поезд оборудовали индивидуальными розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также вакуумными туалетами.

Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Кроме обновленного поезда «Укрзалізниця» также представит новый образец пассажирских СВ-вагонов.

Из новых вагонов уже сформирован состав поезда №229 Киев-Ужгород, билеты на который уже активно продают. В новых СВ-вагонах учтены пожелания пассажиров низкого роста, изменены конструкции опускания столика, нижней полки и открытие мусорных баков скрытой педалью. Для пассажиров с нарушениями зрения предусмотрена контрастная входная зона и дополнительное освещение лестницы, подсветка номеров купе.

Кроме того, будет представлена ​​обновленная зона отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Как ранее сообщали Власти, «Укрзализныця” назначила дополнительные поезда на Новый год: расписание.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: поезд, Укрзалізниця, рейс, Обновление