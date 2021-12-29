Под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие
В Киевской области перекрывали трассу из-за серьезного ДТП с эвакуатором и грузовиком.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Сегодня, 30 декабря около 5 утра на трассе Киев — Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто.
В результате столкновения пострадал один человек, кто именно не уточняется.
Автомобили получили серьезные повреждения – по большой площади разбросало покореженные части автомобилей, из-за чего движение левыми полосами было перекрыто в обоих направлениях.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом скорая влетела в электроопору: есть пострадавшие.