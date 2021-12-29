Под Киевом столкнулись грузовик и эвакуатор с автомобилем: есть пострадавшие

В Киевской области перекрывали трассу из-за серьезного ДТП с эвакуатором и грузовиком.

Место происшествия



Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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Сегодня, 30 декабря около 5 утра на трассе Киев — Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто.

В результате столкновения пострадал один человек, кто именно не уточняется.

Автомобили получили серьезные повреждения – по большой площади разбросало покореженные части автомобилей, из-за чего движение левыми полосами было перекрыто в обоих направлениях.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом скорая влетела в электроопору: есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, киевская область