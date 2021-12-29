В России назвали участников переговоров с США по “гарантиям безопасности”

В переговорах по «гарантиям безопасности» между США и Россией примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Переговоры пройдут 10 января в Женеве



Об этом сообщило РИА Новости.

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В МИД России подчеркнули, что «переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет».

«Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман», – рассказала спикер МИД Мария Захарова.

Как сообщали Власти, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, но в Кремле опасаются, что Россию попытаются обмануть.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, США