Перуанские шаманы провели ритуал с портретом Зеленского

Перуанские шаманы благословили Зеленского и Путина для принятия правильных решений.

Шаманы благословили президентов Украины и России на принятие мудрых решений



Об этом сообщает »SWI«.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

29 декабря в перуанские шаманы провели традиционный предновогодний ритуал, предназначающийся для привлечения удачи и благополучия в предстоящем 2022 году.

В ходе ритуала шаманы благословили президентов Украины и России на принятие мудрых решений.

Ритуал проходил следующим образом: шаманы выложили с помощью лепестков очертания круга, в середине которого было число 2022. В круг шаманы поместили подношения, в виде священных листьев коки, а также напиток «чича».

Затем шаманы провели церемонию «очищения» от негатива, главной целью которого была «очистка» международных отношений, особенно между Россией и Украиной. Владимира Зеленского и Владимира Путина благословили на правильные действия и принятия позитивных решений.

Кроме политики, шаманы также обеспокоены пандемией коронавируса в мире, из-за чего ритуал был также направлен на ее скорейшее окончание.

Так, в завершении ритуала, один из главных шаманов сделал предсказание, в котором заверил, что пандемия COVID-19 подойдет к своему завершению в 2022 году.

Как ранее сообщали Власти, якутского шамана, который собирался свергнуть Путина, увезли на принудительное лечение в психлечебницу.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Путин, перу, шаманы, зеленский, ритуал, 2022