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14:01 30 Декабря 2021 0 Комментарии
На Полтавщине Subaru насмерть сбила пешехода
В Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Место происшествия
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
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Ночью 30 декабря в селе Чечелеве Кременчугского района на трассе «Полтава – Александрия» произошло смертельное ДТП.
Водитель «Subaru Legacy», 1970 года рождения допустил столкновение с пешеходом, которы шел по обочине дороги.
Пострадавший мужчина не дождавшись медиков погиб на месте происшествия от полученных травм.
В полиции открыли уголовное производство, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей.
Тэги: дтп, жертва, смертельное ДТП, полтавская область
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