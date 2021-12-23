На Полтавщине Subaru насмерть сбила пешехода

В Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Место происшествия



Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Ночью 30 декабря в селе Чечелеве Кременчугского района на трассе «Полтава – Александрия» произошло смертельное ДТП.

Водитель «Subaru Legacy», 1970 года рождения допустил столкновение с пешеходом, которы шел по обочине дороги.

Пострадавший мужчина не дождавшись медиков погиб на месте происшествия от полученных травм.

В полиции открыли уголовное производство, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье пьяный водитель сбил двух детей.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, жертва, смертельное ДТП, полтавская область