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Главная » Мир » Общество
14:25 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вагонка в интерьере: 8 советов применения

Для внутренней отделки квартир и частных домов используют различную облицовку, которая отличается материалом изготовления, внешним видом, эксплуатационными свойствами. Одним из наиболее распространенных вариантом считается вагонка, которая представляет собой тонкие обшивочные доски с соединением «шипы-пазы». Купить такие отделочные материалы в Украине [...]

Для внутренней отделки квартир и частных домов используют различную облицовку, которая отличается материалом изготовления, внешним видом, эксплуатационными свойствами. Одним из наиболее распространенных вариантом считается вагонка, которая представляет собой тонкие обшивочные доски с соединением «шипы-пазы». Купить такие отделочные материалы в Украине можно в «УкрЭкоЛес».

Благодаря собственному производству и лояльной ценовой политике компания предлагает высококачественную вагонку по наиболее приемлемым ценам. В каталоге на сайте https://ukrekoles.com.ua/production/vagonka-evrovagonka-vagonka-obmanka/ можно изучить ассортимент обшивки и оформить заказ на оптовую покупку и доставку отделочного материала.

Предлагаем рассмотреть распространенные идеи использования деревянной вагонки в жилых интерьерах.

Обшивка стен и потолка

Это отличная альтернатива натяжным или оштукатуренным потолкам, которая является довольно бюджетной и привлекательной. Для обеспечения долговечности отделки следует покрыть поверхность специальными составами для защиты от влаги, плесени и вредных насекомых. Часто вагонку применяют для обшивки стен в загородных домах — особенно выигрышно отделка смотрится в интерьерах стиля кантри или прованс. По желанию можно оставить обшивку с природными, естественными древесными рисунками или окрасить в любой цвет.

Вагонка в интерьере: 8 советов применения

Вагонка в разных комнатах

Как правило, отделочный материал используют для обшивки стен в следующих помещениях:

  • Балконы. Деревянные дощечки часто используют для облицовки лоджий, поскольку это бюджетный, стильный, универсальный вариант.
  • Кухни. Вагонку используют как для обшивки стен, так и для обустройства фартука в рабочей зоне.
  • Ванные комнаты, санузлы. Эти помещения с деревянной отделкой смотрятся изысканно и элегантно. Но для защиты от влаги (как и при использовании на кухне) требуется покрывать дощечки специальными пропитками.

Оригинальные идеи использования вагонки

Нередко данные материалы применяются для зонирования пространства помещений при создании «практичных» интерьеров. Так, в гостиной можно обустроить отдельную зону для отдыха, выделив ее необычной обшивкой стен и потолка. В этом случае желательно, чтобы дощечки были окрашены в более броский цвет, чем основной оттенок стен в комнате.

Также с помощью вагонки дизайнеры часто выполняют акцентные стены в интерьере, что всегда выглядит стильно и практично. При таком использовании дощечки обычно красят, чтобы добиться нужного визуального эффекта. Для этого можно выбирать разнообразные цвета и не бояться экспериментировать с яркими акцентами. Еще распространенные способы применения деревянной вагонки — изготовление различных предметов интерьера: панно, декорирование мебели и т. д.

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