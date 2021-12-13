Под Львовом 17-летний подросток на BMW влетел в маршрутку с пассажирами
Во Львовской области подросток спровоцировал аварию с наполненной пассажирами маршруткой.
Об этом сообщает полиция Львовкой области.
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29 декабря в Червонограде 17-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «БАЗ».
В результате ДТП пострадал водитель «BMW» и одна из пассажирок автобуса – 41-летняя местная жительница. Они оба были госпитализированы с травмами и ушибами.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что 17-лентний виновник ДТП не имел прав садится за руль, так как никогда не получал водительское удостоверение.
В комментарии происшествия спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской выяснилось, что подросток взял автомобиль у родителей для того чтобы «покататься».
В полиции открыли уголовное производство. Если вину подростка докажут, то ему может грозить до 3 лет ограничения свободы с аналогичным сроком запрета на управление любых транспортных средств.
Как ранее сообщали Власти, под Харьковом в ДТП погиб 6-месячный малыш.