Под Львовом 17-летний подросток на BMW влетел в маршрутку с пассажирами

Во Львовской области подросток спровоцировал аварию с наполненной пассажирами маршруткой.

Подросток взял автомобиль у родителей



Об этом сообщает полиция Львовкой области.

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29 декабря в Червонограде 17-летний водитель автомобиля «BMW» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «БАЗ».

В результате ДТП пострадал водитель «BMW» и одна из пассажирок автобуса – 41-летняя местная жительница. Они оба были госпитализированы с травмами и ушибами.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 17-лентний виновник ДТП не имел прав садится за руль, так как никогда не получал водительское удостоверение.

В комментарии происшествия спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской выяснилось, что подросток взял автомобиль у родителей для того чтобы «покататься».

В полиции открыли уголовное производство. Если вину подростка докажут, то ему может грозить до 3 лет ограничения свободы с аналогичным сроком запрета на управление любых транспортных средств.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом в ДТП погиб 6-месячный малыш.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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