Боевые корабли Украины и Франции провели учения в Черном море

Корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные учения.

Коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке



Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Украины.

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Учения проходили в северо-западной части Черного моря. В них принимали участие десантный корабль «Юрий Олефиренко» Военно-Морских Сил ВС Украины и фрегат «Auvergne» Военно-Морских Сил Французской Республики вместе с корабельным транспортно-боевым вертолетом NH-90.

Целью учений являлось поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование навыков и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.

В ходе учений экипаж кораблей отрабатывал взаимодействие с помощью международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и другие взаимодействия с помощью связи.

Коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке.

Украинский десантный корабль «Юрий Олефиренко» также отработал тренировку по спасению экипажа нуждающегося в помощи судна с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Как ранее сообщали Власти, в морской вокзал одесского порта прибыл корабль ВМС Французской Республики «Auvergne».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Франция, учения, черное море, ВМС, фрегат Auvergne