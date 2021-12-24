Боевые корабли Украины и Франции провели учения в Черном море
Корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные учения.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Украины.
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Учения проходили в северо-западной части Черного моря. В них принимали участие десантный корабль «Юрий Олефиренко» Военно-Морских Сил ВС Украины и фрегат «Auvergne» Военно-Морских Сил Французской Республики вместе с корабельным транспортно-боевым вертолетом NH-90.
Целью учений являлось поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование навыков и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.
В ходе учений экипаж кораблей отрабатывал взаимодействие с помощью международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и другие взаимодействия с помощью связи.
Коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке.
Украинский десантный корабль «Юрий Олефиренко» также отработал тренировку по спасению экипажа нуждающегося в помощи судна с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
Как ранее сообщали Власти, в морской вокзал одесского порта прибыл корабль ВМС Французской Республики «Auvergne».