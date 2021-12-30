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15:49 30 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле объяснили, почему Путин решил позвонить Байдену

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин в телефонном разговоре 30 декабря продолжат обсуждать вопросы, которые они затронули при прошлой встрече.

Путин посчитал, что необходимость в новом звонке назрела

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он подчеркнул , что необходимость в продолжении общения назрела.

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“Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 января будут происходить”, — пояснил Песков.

Он также добавил, что инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.

Песков заявил, что новые телефонные переговоры не приведут к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.

По его мнению, вынесенные на повестку дня предстоящего телефонного разговора лидеров вопросы являются “очень сложной субстанцией”.

С прошлого разговора Россия “сформулировала свою позицию, которая была изложена в проекте двух документов, которые были доведены до сведения Вашингтона и ряда европейских столиц”.

По словам пресс-секретаря Путина, именно поэтому “с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре”.

“Любые переговоры ведутся с одной единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга”, — добавил Песков.

Как сообщали Власти, Байден и Путин проведут переговоры 30 декабря, они будут касаться вопросов безопасности и Украины.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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