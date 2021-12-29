Украинец сделал 15 прививок от COVID-19: что с ним не так

Житель Закарпатщины сделал 15 прививок от коронавируса в обмен на проживание в больнице.

Судя по всему мужчина страдает психическими расстройствами



Сюжет о мужчине сняли журналисты программы «Секретные материалы».

На Закарпатщине Алексей Сукач вакцинировался всеми доступными вакцинами от COVID-19 в Украине. Общее количество доз составило 15 штук. Эта информация подтвердилась в электронной системе HELSI.me.

Мужчина согласился ввести в себя 15 доз вакцины в обмен на бесплатное проживание в больничной палате, однако на этом он не обирается останавливаться.

Алексей надеется получить еще 5 доз вакцины, после чего лечащий врач якобы торжественно вручит ему путевку на курорт.

В то же время домашний врач отрицает знакомство с Алексеем и говорит, что не осведомлена о происходящем.

Судя по всему мужчина страдает психическими расстройствами.

Тем не менее такая ситуация показывает, что государство плохо контролирует ситуацию с ограничением доз на одного украинца.

Как ранее сообщали Власти, Минздрав собрал экспертные мнения ведущих профильных врачей, которые разоблачили множество мифов о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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