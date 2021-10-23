Нет угрозы открытого нападения РФ на Украину, — СНБО

Вместо открытой агрессии Россия будет пытаться дестабилизировать внутреннюю обстановку в Украине.

Секретарь СНБО также заявил, что для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.

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Так, по его словам, на сегодняшний день угрозы открытого нападения России на Украину нет. Вместо этого Кремль попытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.

Данилов отметил, что у границ наблюдается увеличение российских военных, но по его словам, правительство держит все под контролем.

«Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и осознаем, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить», — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также заявил, что для полномасштабного вторжения, России нужно сначала подготовиться и потратить на это большое количество времени.

«Что касается января, февраля, марта… Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить… Отдыхайте спокойно, празднуйте», — подытожил Данилов.

Как ранее сообщали Власти, В России заявили о готовности использовать армию за пределами страны.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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