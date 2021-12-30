Первые фамилии в реестр олигархов внесут 25 мая, — СНБО
В правительстве рассказали когда заработает реестр олигархов.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.
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На вопрос журналиста об электронном реестре олигархов, секретарь СНБО заявил, что скорее всего реестр олигархов заработает до конца мая 2022 года, а первые фамилии в нем появятся до 25 мая.
Ранее в правительстве уже сообщали о том, что до конца мая СНБО начнет вносить первые имена.
Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.
Как ранее сообщали Власти, НАПК будет вносить олигархов в реестр.