Первые фамилии в реестр олигархов внесут 25 мая, — СНБО

В правительстве рассказали когда заработает реестр олигархов.

До конца мая СНБО начнет вносить первые имена в список олигархов



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.

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На вопрос журналиста об электронном реестре олигархов, секретарь СНБО заявил, что скорее всего реестр олигархов заработает до конца мая 2022 года, а первые фамилии в нем появятся до 25 мая.

Ранее в правительстве уже сообщали о том, что до конца мая СНБО начнет вносить первые имена.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Как ранее сообщали Власти, НАПК будет вносить олигархов в реестр.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: снбо, Данилов, реестр олигархов