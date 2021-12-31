Байден и Путин поговорили о ядерной войне

Во время переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина американский лидер несколько раз заявлял о недопустимости начала ядерной войны.

Президенты согласились, что выиграть ядерную войну нельзя



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова. Он прокомментировал журналистам результаты общения Байдена и Путина.

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«Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть», — рассказал Ушаков.

Он также добавил, что Байден заявил Путину об отсутствии намерений размещать на территории Украины ударное наступательное вооружение.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце.

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