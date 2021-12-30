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11:28 31 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Идет циклон с Атлантики: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В большинстве областей на Новый Год не будет ни снега, ни мороза.

Температура в январе 2022 должна быть близкой к норме

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на синоптика Укргидрометцентра Наталью Птуху.

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Из-за теплого атлантического воздуха, который движется в Украину с запада, в большинстве регионов в новогоднюю ночь не будет ни снега, ни мороза.

Так, синоптики прогнозируют повышение температуры выше 0°C 31 декабря и 1 января. Теплый воздух будет двигаться с запада на восток, вытесняя холодный на своем пути.

Возможные осадки скорее всего будут только на Западе страны, однако исключительно в виде дождя или снега с дождем.

После новогодней ночи в Украину начнут возвращаться морозы. На рождественских праздниках вероятно будет уже минусовая температура.

«Насколько интенсивным будет похолодание, сейчас утверждать сложно, но минусовые температуры однозначно вернутся в Украину», – рассказала она.

Тем не менее синоптик считает, что температура в январе 2022 должна быть близкой к норме. В то же время следует учитывать, что сами нормы претерпели изменения.

«Раньше мы сравнивали по нормам тридцатилетнего периода, которые были определены с 1960 до 1990 годов. Сегодня, это нормы с 1990 до 2020 года. А они уже немного выше», — пояснила Наталья Птуха.

Как ранее сообщали Власти, какой будет погода на Новый год: синоптики озвучили прогноз на праздничную ночь.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: погода, Новый год, синоптики
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