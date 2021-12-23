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16:00 31 Декабря 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Рейтинги упали и много негатива: в «Слуге народа» обсуждают переименование партии

Из-за падения рейтингов и постоянных скандалов в партии “Слуга народа” уже три месяца обсeждают возможный ребрендинг.

официально в партии отрицают возможный ребрендинг

Об этом сообщила “Украинская правда” со ссылкой на комментарий спикера «Слуги народа» Юлии Палийчук и информацию источников.

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Они сообщили, что в партии констатируют падение рейтингов и много негатива, который нужно как-то перебить. В свете этого смена названия было бы разумным шагом, но решение еще не принято.

По информации источников, разговоры о возможном переименовании идиут уже около трех месяцев.

Новое название, вероятнее всего, будет каким-то образом обыгрывать фамилию президента Украины Владимира Зеленского.

Спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук заявила, что вопрос о переименовании в партии не обсуждался ни разу.

«Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные «инсайты», – сказала Палийчук.

Как сообщали Власти, «Слуга народа» Юлия Гришина роскошно отрывается в Стамбуле и фоткается с ведущим телеканала Мураева.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: слуга народа
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