Новогоднее похмелье: как избавится и чего ни в коем случае нельзя делать

Минздрав Украины накануне новогодних праздников предупредил, что безопасной дозы алкоголя не существует, и посоветовал, как лучше избавиться от похмелья.

Полезные рекомендации ведомство опубликовало в Facebook. Медики напоминили, что алкоголь способен влиять на принятие решений и поведение человека, а зависимость от крепких напитков чреваат опасными заболеваниями, среди которых шесть видов рака.

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Как уменьшить количество алкоголя в период праздников

Избегайте «триггеров». Если некоторые люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.

Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите здоровые способы, например, прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация, или другие техники расслабления.

По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

Чего не стоит делать во время похмелья

Выпить еще алкоголя или “похмелиться”

Этот способ не работает! Не употребляйте алкогольные напитки не менее 48 часов после того, как выпили.

Съесть что-нибудь жирное

Жирная пища может повредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту, что только ухудшит ваше самочувствие. Отдайте предпочтение легким блюдам в небольшом количестве: кисломолочным продуктам или заваренным овсяным хлопьям.

Выпить кофе

Кофеин может привести к еще большему обезвоживанию организма. Зато обязательно нужно пить больше воды – это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

Пропускать приемы пищи

Когда вас тошнит и даже не хочется вставать с постели, отказ от еды может показаться хорошей идеей. Однако это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить ваше самочувствие.

Отсыпаться весь следующий день

Лучшее, что вы можете сделать для себя на следующее утро – подняться с кровати и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. Итак, вставайте и гуляйте. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

Пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс

Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья или воздействием добавленных электролитов на тяжесть похмелья. У большинства людей организм быстро восстанавливает баланс электролитов, как только прекращается действие алкоголя

Что на самом деле помогает при похмелье

Время. Для того чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Эти процессы невозможно ускорить.

Лучшее средство от похмелья

В конце концов, единственное средство, помогающее от похмелья – избежать его и отказаться от алкоголя.

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