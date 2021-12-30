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10:14 01 Января 2022 22 Комментарии
Байден поговорит с Зеленским 2 января
Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье 2 января.
Байден и Зеленский поговорят в воскресенье
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
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Позже Зеленский в Twitter подтвердил эту информацию.
«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с господином Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе», – написал глава государства.
Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце.
Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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