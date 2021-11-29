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10:26 01 Января 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

Зеленский под елочку назначил главу ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря 2021 года подписал указ о назначении директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Сухачев исполнял обязанности директора ГБР с сентября 2020 года

“Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет”, — сказано в указе № 691/2021, который обнародовал Офис Президента.

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До этого Сухачев исполнял обязанности директора ГБР с сентября 2020 года.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”.

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность”.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя начальника Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года назначен на должность заместителя Директора Государственного бюро расследований.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский назначил новым начальником контрразведки СБУ Александра Поклада.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, ГБР
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