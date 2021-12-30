В последний день 2021 года в Украине заболели COVID-19 более 5 тысяч человек

В Украине за последние сутки 2021 года выявили 5026 новых случаевCOVID-19, умерли от болезни 190 человек.

За предновогодние сутки в Украине COVID-19 заболели 5026 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 262 ребенка и 74 медработника.

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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 976 случаев, далее идут Львовская область – 443 и Киевская – 315.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ривненская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

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