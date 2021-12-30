В последний день 2021 года в Украине заболели COVID-19 более 5 тысяч человек
В Украине за последние сутки 2021 года выявили 5026 новых случаевCOVID-19, умерли от болезни 190 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 262 ребенка и 74 медработника.
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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 976 случаев, далее идут Львовская область – 443 и Киевская – 315.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 976;
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Винницкая область – 159;
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Волынская область – 58;
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Днепропетровская область – 119;
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Донецкая область – 184;
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Житомирская область – 176;
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Закарпатская область – 163;
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Запорожская область – 142;
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Ивано-Франковская область – 190;
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Киевская область – 315;
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Кировоградская область – 61;
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Луганская область – 41;
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Львовская область – 443;
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Николаевская область – 120;
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Одесская область – 240;
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Полтавская область – 256;
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Ривненская область – 83;
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Сумская область – 139;
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Тернопольская область – 132;
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Харьковская область – 180;
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Херсонская область – 37;
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Хмельницкая область – 262;
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Черкасская область – 181;
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Черновицкая область – 100;
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Черниговская область – 269.
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