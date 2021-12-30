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Главная » Украина » Общество
11:11 01 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В последний день 2021 года в Украине заболели COVID-19 более 5 тысяч человек

В Украине за последние сутки 2021 года выявили 5026 новых случаевCOVID-19, умерли от болезни 190 человек.

За предновогодние сутки в Украине COVID-19 заболели 5026 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 262 ребенка и 74 медработника.

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Лидером по количеству новых заболеваний остался Киев – 976 случаев, далее идут Львовская область – 443 и Киевская – 315.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 976;

  • Винницкая область – 159;

  • Волынская область – 58;

  • Днепропетровская область – 119;

  • Донецкая область – 184;

  • Житомирская область – 176;

  • Закарпатская область – 163;

  • Запорожская область – 142;

  • Ивано-Франковская область – 190;

  • Киевская область – 315;

  • Кировоградская область – 61;

  • Луганская область – 41;

  • Львовская область – 443;

  • Николаевская область – 120;

  • Одесская область – 240;

  • Полтавская область – 256;

  • Ривненская область – 83;

  • Сумская область – 139;

  • Тернопольская область – 132;

  • Харьковская область – 180;

  • Херсонская область – 37;

  • Хмельницкая область – 262;

  • Черкасская область – 181;

  • Черновицкая область – 100;

  • Черниговская область – 269.

Как сообщали Власти, в Италии смягчили карантинные требования после призывов экспертов в области здравоохранения.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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