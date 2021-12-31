В новогоднюю ночь в Киеве произошло 6 пожаров

В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, произошло шесть пожаров, в которых никто не пострадал.

Ночью в столице горели киоски с шаурмой и пивом



Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Киеве Александр Макушенко.

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“Если мы берем время перед 00:00 и до утра, то в Киеве произошло шесть пожаров. Два были ликвидированы до прибытия наших подразделений, то есть там были незначительные возгорания. Один пожар был на Минском проспекте, 4. Там горели киоски, один с шаурмой и один по продаже слабоалкогольных напитков — пива”, — рассказал Макушенко.

По его словам, погибших и пострадавших во время пожаров не было.

Как сообщали Власти, под Киевом больше 6 часов тушили пожар на складе древесины.

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