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13:14 01 Января 2022 Просмотров 332   КомментариевКомментарии

Показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности

Уровень заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской и Херсонской областях соответствует “зеленому” уровню эпидопасности.

В Двух областях стабилизировались COVID-показатели

Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава.

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В Днепропетровской области соответствует «зеленому» уровню показатель уровня заболеваемости.

А в Херсонской области почти все COVID-показатели соответствуют «зеленой» зоне.

Показатели уровней эпидопасности на 1 января 2022 года

Показатели уровней эпидопасности на 1 января 2022 года

Как сообщали Власти, ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин, covid-19
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