Показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности

Уровень заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской и Херсонской областях соответствует “зеленому” уровню эпидопасности.

В Двух областях стабилизировались COVID-показатели



Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава.

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В Днепропетровской области соответствует «зеленому» уровню показатель уровня заболеваемости.

А в Херсонской области почти все COVID-показатели соответствуют «зеленой» зоне.

Как сообщали Власти, ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.

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Тэги: карантин, covid-19