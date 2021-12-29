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13:14 01 Января 2022 332 Комментарии
Показатели двух областей соответствуют “зеленой” зоне эпидопасности
Уровень заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской и Херсонской областях соответствует “зеленому” уровню эпидопасности.
В Двух областях стабилизировались COVID-показатели
Соответствующие данные опубликованы на сайте Минздрава.
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В Днепропетровской области соответствует «зеленому» уровню показатель уровня заболеваемости.
А в Херсонской области почти все COVID-показатели соответствуют «зеленой» зоне.
Как сообщали Власти, ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях, они перешли в «оранжевую» зону.
Тэги: карантин, covid-19
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