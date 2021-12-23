В новогоднюю ночь в индийском храме погибли паломники

По меньшей мере 12 человек погибли, еще тринадцать пострадали в ходе давки в пещерном храме в индийском регионе Джамму и Кашмир. Еще 16 человек были ранены и госпитализированы.

Тысячи паломников были в святилище, когда произошла давка.



Об этом сообщает CNN.

В субботу, 1 января, около 2:30 утра по местному времени тысячи паломников были в святилище Вайшно Деви, когда произошла давка.

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Причина давки пока не установлена. По предварительным данным, это случилось и-за конфликта между верующими.

Некоторые очевидцы во всем обвинили полицию.

«Полиция вела себя безответственно. Не были установлены перегородки около храма. Из-за чего образовалась давка из тех, кто выходил из святилища, и тех, кто входил. Полиция толкала паломников, а также размахивала дубинками, свистела в свистки. Это посеяло панику, и в мгновение ока возникла давка. Люди погибли, в том числе несколько детей и стариков», – рассказала одна свидетельница.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.

Пещерный храм Вайшно Деви Мандир является одним из священных индуистских храмов, посвященных Шакти, божественному женскому началу.

Ранее Власти писали, что в индийском городе Удджайн во время религиозного фестиваля в давке пострадали несколько десятков человек.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Индия, храм