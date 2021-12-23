НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
11:40 01 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В новогоднюю ночь в индийском храме погибли паломники

По меньшей мере 12 человек погибли, еще тринадцать пострадали в ходе давки в пещерном храме в индийском регионе Джамму и Кашмир. Еще 16 человек были ранены и госпитализированы.

Тысячи паломников были в святилище, когда произошла давка.

Об этом сообщает CNN.

В субботу, 1 января, около 2:30 утра по местному времени тысячи паломников были в святилище Вайшно Деви, когда произошла давка.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Причина давки пока не установлена. По предварительным данным, это случилось и-за конфликта между верующими.

Некоторые очевидцы во всем обвинили полицию.

«Полиция вела себя безответственно. Не были установлены перегородки около храма. Из-за чего образовалась давка из тех, кто выходил из святилища, и тех, кто входил. Полиция толкала паломников, а также размахивала дубинками, свистела в свистки. Это посеяло панику, и в мгновение ока возникла давка. Люди погибли, в том числе несколько детей и стариков», – рассказала одна свидетельница.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.

Пещерный храм Вайшно Деви Мандир является одним из священных индуистских храмов, посвященных Шакти, божественному женскому началу.

Ранее Власти писали, что в индийском городе Удджайн во время религиозного фестиваля в давке пострадали несколько десятков человек.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Индия, храм
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2021 09:08
В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год
ТОР
22.12.2021 23:33
Женщина принесла в жертву 6-месячного младенца, чтобы вылечить мужа
ТОР
23.05.2015 01:50
В Бихаре построят самый большой в мире индуистский храм
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ванга предсказала в 2022 году проблемы с водой, новую пандемию и вторжение инопланетян

04:19 Мир

Новогоднее похмелье: как избавится и чего ни в коем случае нельзя делать

17:18 Мир

Рейтинги упали и много негатива: в «Слуге народа» обсуждают переименование партии

16:00 Украина

В ВСУ показали испытания нового зенитно-ракетного комплекса. Видео

14:37 Украина

“Омикрон” в США привел к рекордной госпитализации детей

12:42 Мир

В Киеве протестовали против накопительной пенсионной системы

10:00 Украина

Байден и Путин поговорили о ядерной войне

08:12 Мир

Байден предупредил, а Путин пригрозил: о чем поговорили президенты США и РФ

07:06 Мир

Голод, война и восстание роботов: что Нострадамус предсказал на 2022 год

00:52 Мир

В Кремле объяснили, почему Путин решил позвонить Байдену

15:49 Мир

Зеленский утвердил сроки призыва в армию в 2022 году

15:33 Украина

Новости | NetGameSlots.com