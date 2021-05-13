Футболиста “Манчестер Сити” ограбили и побили

Защитник клуба, 27-летний португалец Жоау Канселу подвергся нападению грабителей. У него отобрали драгоценности и разбили лицо.

Португалец играет за клуб из Манчестера с августа 2019 года.



Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел прямо перед Новым годом. Четверо неизвестных проникли в дом футболиста. Канселу пытался дать им отпор – у него порез над правой бровью и синяк.

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В этот момент в доме находилась его семья. К счастью, никто из родных Канселу не пострадал.

«Мы шокированы такими новостями. Хотим выразить поддержку Канселу и его родным. Готовы оказать любую помощь в расследовании этого дела», – сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Власти писали, что дом известного итальянского футболиста Паоло Росси ограбили во время его похорон.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, ограбление, Манчестер Сити