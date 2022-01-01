Новогодняя история: китаец нашел маму через 33 года после похищения с помощью рисунка-карты

Он нарисовал карту своей родной деревни по памяти, когда был четырехлетним ребенком. Встреча спустя 33 года произошла сегодня – 1 января 2022г.

Ли Цзинвэй и нарисованная



Нарисованная от руки карта помогла полиции определить, где он родился, и в конечном итоге помогла ему воссоединиться со своими биологическими родителями, рассказал Ли Цзинвэй на Douyin, китайском TikTok.

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Ли, который не помнит своего имени при рождении, родился в провинции Юньнань на юго-западе Китая, но был похищен еще мальчиком своим соседом и вывезен в провинцию Хэнань в центральном Китае, расположенную почти в 2000 км, где он был продан семье, которая в итоге поднять его.

Ли, у которого теперь есть собственная семья, предоставил властям образец крови и начал рисовать то, что он мог вспомнить о родной деревне. Он попросил в Интернете подсказки о том, где это могло быть, и полиция в конечном итоге сузила круг поиска до деревни Чжаотун, расположенной недалеко от горного города в Юньнани.

Полицейские нашли женщину, которая, вероятно, была матерью, а анализ ДНК с использованием крови позже подтвердил, что Ли был ее сыном. Они встретились сегодня, 1 января 2022 года. По словам местных властей, отца Ли больше нет в живых.

По словам Ли Цзинвэйя на поиски его вдохновили истории китайцев, которые спустя многие годы нашли своих родных.

Так, Гуо – отец, который прославился среди китайцев своими 24-летними поисками пропавшего сына. Он поделился информацией о похищении на своих мотоциклах, прохождении около 500000 километров и прожигании 10 мотоциклов. В июле 021года он воссоединился со своим сыном. По этой истории в 2015 году был снят фильм «Потерянные и любовь» с гонконгским актером Энди Лау Так-вау в главной роли.

В прошлом месяце Сунь, еще один отец, вдохновивший на создание фильма о борьбе с торговлей людьми, воссоединился со своим сыном после того, как искал его в течение 14 лет.

«Когда я увидел историю Гуо Гантана, я подумал про себя:« Я должен попытаться найти своих биологических родителей »… Я хотел увидеть их, когда они еще живы», – сказал Ли.

Подробные карты Ли поразили многих людей в Китае, и они включали подробности того, как выглядели дома и как жители использовали большие деревянные ведра для приготовления риса.

Он вспоминает, что его похитил сосед, который заманил его игрушкой.

«Вспоминание о внешности моих родителей и о том, как это было в моем доме, было для меня обычным делом в течение долгого периода моей жизни», – сказал Ли.

Он сказал, что ему было больно, когда позже он ходил в школу и читал статьи о семейных встречах, но со временем он погрузился в работу, а позже был занят женитьбой и заводить детей.

Ли не упомянул, что случится с парой, которая его воспитала. В последнее время похищенные дети неохотно преследуют родителей, которые их воспитывали, поскольку у них часто хорошие отношения с семьей, в которой они выросли.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, по состоянию на ноябрь 2021 годав рамках инициативы под названием Туан Юань было найдено более 8300 детей, пропавших без вести в предыдущие десятилетия.

Ранее Власти писали, как в Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, которая пропала больше двух недель назад.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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