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10:37 02 Января 2022 0 Комментарии
В ЮАР загорелось здание парламента
Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. Сами парламентарии пока на каникулах.
Над зданием парламента поднимаются клубы черного дыма.
Об этом сообщает BBC News.
Что стало причиной возгорания, пока не известно. Начато расследование.
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Сообщается, что в стенах здания появились трещины.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Район вокруг здания парламента оцеплен.
Ранее Власти писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады задымился пульт для голосования у одного из депутатов.
Тэги: ЮАР, пожар, парламент
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