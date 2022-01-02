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10:37 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЮАР загорелось здание парламента

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. Сами парламентарии пока на каникулах.

Над зданием парламента поднимаются клубы черного дыма.

Об этом сообщает BBC News.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Начато расследование.

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Сообщается, что в стенах здания появились трещины.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Район вокруг здания парламента оцеплен.

К тушению привлечены шесть пожарных расчетов.

Ранее Власти писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады задымился пульт для голосования у одного из депутатов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ЮАР, пожар, парламент
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