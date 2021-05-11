Единая европейская валюта отметила юбилей

20 лет назад, 1 января 2002 года, в 12 странах Европы была введена в обращение единая валюта – евро.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.



Об этом сообщает RTE.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала евро «маяком стабильности и прочности во всем мире», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – «настоящим символом силы Европы».

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«Наша общая валюта, евро, наводит мосты между европейцами и открывает двери в мир. Может быть, вы помните это чувство, когда мы впервые держали в руках эти банкноты. Мы являемся крупнейшим игроком на мировом рынке, почти половина торговли осуществляется в евро. Его стабильность ценится во всем мире. Наша общая валюта является истинным символом силы Европы. Евро также отражает наши ценности. Это глобальная валюта для устойчивых инвестиций», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Как говорится в совместном заявлении министров финансов еврозоны по этому поводу, объединение в единую платежную единицу национальных валют 12 стран стало беспрецедентной финансовой операцией в истории. Они напомнили, что 20 лет назад европейский Центробанк подготовил более 15 млрд банкнот и около 52 млрд монет.

С тех пор зона обращения евро распространилась на 19 стран ЕС, и процесс ее расширения продолжается. Евро остается очень популярным – по данным соцопросов, около 80% граждан ЕС считают, что его введение стало полезным для повседневной жизни.

Ранее Власти писали, что, по мнению некоторых экспертов, введение единой валюты в Европе было фатальной ошибкой.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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