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15:32 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Саудовской Аравии стартовало ралли «Дакар»

В субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире – «Дакар». Этот престижный ралли-рейд пройдет в 44 раз.

В Саудовской Аравии ралли проходит с 2020 года.

Об этом сообщает France 24.

Более тысячи участников ралли на 578 автомобилях, грузовиках и мотоциклах снова отправляются на покорение Аравийской пустыни.

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Первый этап ралли-рейда начался сегодня, 2 января, в Хаиле. А финишировать гонщикам предстоит в Джидде 14 января. Большая часть маршрута, в том числе и самый протяженный марафонский этап, когда недопустима помощь извне, пройдет по барханам и пескам.

А накануне, в первый день нового года, участники марафона соревновались на 19-километровой дистанции пролога.

Украинская команда в составе пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко на грузовике Renault Kerax D-50 в категории Classic в прологе заняла 13-е место среди 142.

Команда КАМАЗ будет выступать под флагом автомобильной федерации РФ, поскольку санкции, наложенные WADA на весь российский спорт, распространяются и на эти соревнования.

Украинская команда выступит на грузовике Renault Kerax D-50.

Ранее Власти писали, что участникам ралли «Дакар» запретили превышать скорость.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: автогонки, Саудовская Аравия, ралли Дакар
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