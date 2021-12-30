ОАЭ запретили непривитым гражданам выезжать за границу
Объединенные Арабские Эмираты запретили не привитым от коронавируса гражданам выезжать за границу. Запрет начинает действовать с 10 января.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.
Такое решение власти страны приняли из-за высокого уровня заражений коронавирусом во многих странах мира.
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Как сообщили в Министерство иностранных дел и Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, запрет не будет распространяться на лиц, освобожденных от вакцинации по медицинским причинам.
Полностью вакцинированным в ОАЭ считается тот, что трижды делал прививку против коронавируса, включая «бустерную».
Ранее Власти писали, что ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации.