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16:53 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОАЭ запретили непривитым гражданам выезжать за границу

Объединенные Арабские Эмираты запретили не привитым от коронавируса гражданам выезжать за границу. Запрет начинает действовать с 10 января.

В международном аэропорту Дубая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

Такое решение власти страны приняли из-за высокого уровня заражений коронавирусом во многих странах мира.

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Как сообщили в Министерство иностранных дел и Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, запрет не будет распространяться на лиц, освобожденных от вакцинации по медицинским причинам.

Полностью вакцинированным в ОАЭ считается тот, что трижды делал прививку против коронавируса, включая «бустерную».

Ранее Власти писали, что ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцинация, Объединенные Арабские Эмираты, путешествия за границу
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