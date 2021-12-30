ОАЭ запретили непривитым гражданам выезжать за границу

Объединенные Арабские Эмираты запретили не привитым от коронавируса гражданам выезжать за границу. Запрет начинает действовать с 10 января.

В международном аэропорту Дубая.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

Такое решение власти страны приняли из-за высокого уровня заражений коронавирусом во многих странах мира.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Как сообщили в Министерство иностранных дел и Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, запрет не будет распространяться на лиц, освобожденных от вакцинации по медицинским причинам.

Полностью вакцинированным в ОАЭ считается тот, что трижды делал прививку против коронавируса, включая «бустерную».

Ранее Власти писали, что ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: вакцинация, Объединенные Арабские Эмираты, путешествия за границу