В Финляндии заговорили о вступлении в НАТО

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин в новогоднем обращении в эфире местного телеканала Yle 2.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Марин анонсировала усиление военного сотрудничества со странами Европейского союза



Об этом заявила премьер-министр Санна Марин в новогоднем обращении в эфире местного телеканала Yle 2.

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Так, по ее словам Финляндия уважает свой суверенитет и не отказывается от вступления в Альянс, сохраняя за собой возможность подать заявку на членство в НАТО.

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом», — подчеркнула она.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Марин анонсировала усиление военного сотрудничества со странами Европейского союза.

В обращении президента Финляндии была упомянута и Россия. Саули Ниинисте считает, что с РФ нужно продолжать диалог и Финляндии готова прилагать необходимые усилия чтобы это происходило и дальше.

Как ранее сообщали Власти, Украине посоветовали ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: НАТО, Финляндия