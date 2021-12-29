В России рейсовый автобус попал в ДТП: 5 погибших. Видео

Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия и скользкая дорога.

Среди пострадавших есть двое маленьких детей



Об этом сообщает «Корреспондент».

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Рано утром в Рязанской области (Россия)на 277-м км трассы Р-22 Каспий возле села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.

В результате столкновения на месте ДТП погибло 5 человек, еще 21 травмировались. Всего в автобусе на момент ДТП находилось 50 пассажиров.

Среди пострадавших есть двое маленьких детей. Три человека в реанимации.

В качестве предварительной причины аварии называется сильный гололед – водитель не справился с управлением на замерзшей дороге.

Как ранее сообщали Власти, на трассе до Борисполя из-за гололеда десятки ДТП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, дтп, жертвы