В России рейсовый автобус попал в ДТП: 5 погибших. Видео
Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия и скользкая дорога.
Об этом сообщает «Корреспондент».
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Рано утром в Рязанской области (Россия)на 277-м км трассы Р-22 Каспий возле села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.
В результате столкновения на месте ДТП погибло 5 человек, еще 21 травмировались. Всего в автобусе на момент ДТП находилось 50 пассажиров.
Среди пострадавших есть двое маленьких детей. Три человека в реанимации.
В качестве предварительной причины аварии называется сильный гололед – водитель не справился с управлением на замерзшей дороге.
Как ранее сообщали Власти, на трассе до Борисполя из-за гололеда десятки ДТП.