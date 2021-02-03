Amazon обновила своего голосового помощника Alexa после того, как та «предложила» 10-летнему ребенку прикоснуться монетой к наполовину вставленной вилке розетки.

Голосовой помощник Алекса может и поможет



Совсем небезопасное предложение для жизни ребенка появилось после того, как девочка попросила Alexa о задании, та в ответ предложила ей пройти популярный в TikTok челендж с пенни: прикоснуться монеткой к контактам вилки, наполовину вставленной в розетку. Об этом пишет BBC.

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«Подключите зарядное устройство для телефона примерно наполовину к розетке, затем дотроньтесь пенни до открытых контактов», – сказал умный динамик. К счастью, вмешалась мать девочки с криком: «Нет, Алекса, нет!»

Кристин Ливдал, описала этот инцидент в Twitter: «Мы выполняли некоторые физические упражнения, например, лечь и перекатываться, держась за обувь на ноге, от учителя физкультуры на YouTube ранее. Была плохая погода на улице и дочь просто хотела еще одно упражнение для развлечения». При этом добавила, что ее дочь «слишком умна, чтобы делать что-то подобное»

Опасный челлендж, известный как «вызов на пенни», начала распространяться в TikTok и других социальных сетях около года назад. Amazon заявила, что исправила ошибку, как только компания узнала об этом.

Amazon сообщил в своем заявлении, что обновил Alexa, чтобы помощник не рекомендовал такие действия в будущем. «Доверие клиентов находится в центре всего, что мы делаем, и Alexa призвана предоставлять клиентам точную, актуальную и полезную информацию», – говорится в заявлении Amazon. «Как только нам стало известно об этой ошибке, мы быстро ее исправили».

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Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: Amazon, Голосовой помощник Алекса, опасный челлендж