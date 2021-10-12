Россия проведет масштабные ядерные учения на фоне переговоров с США

В начале 2022 года Россия проведет учения стратегических ядерных сил с участием всех трех их компонентов.

Россия может провести учения стратегических ядерных сил в начале 2022 года



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

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«Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ пройдут в начале 2022 года», – сказано в сообщении.

Издание подчеркнуло, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подобные учения стратегических ядерных сил проводятся ежегодно, как правило в конце «военного» учебного года.

Первый компонент ядерной триады

Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

Второй компонент

Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения.

Третий компонент

Крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации Военно-космических сил РФ.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что СКШУ «Восток» и «Гром» планируется провести в 2022 году.

Как сообщали Власти, 10 января начнутся переговоры между США и Россией, одной из ключевых тем которых будет ситуация вокруг Украины.

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Тэги: Россия, ядерное оружие