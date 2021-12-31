Сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП
Киевские патрульные задержали нетрезвого водителя, который в Киеве сбил ребенка на пешеходном переходе.
Об этом сообщила пресс-служба МВД. Инцидент произошел 1 января около 21:00.
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Ребенок вместе с другими пешеходами переходил дорогу на улице Светлицкого. Автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, даже не остановившись.
Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Благодаря камерам видеонаблюдения «Безопасный город» патрульные установили направление, в котором уехал нарушитель и оперативно остановили его транспортное средство.
Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, что подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения – один промилле алкоголя в крови.
Патрульные передали предполагаемого виновника ДТП следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Как сообщали Власти, в Закарпатской области водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей, которые стояли на тротуаре.