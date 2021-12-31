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09:16 03 Января 2022 Просмотров 591   КомментариевКомментарии

Сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП

Киевские патрульные задержали нетрезвого водителя, который в Киеве сбил ребенка на пешеходном переходе.

Нарушителя задержали благодаря видеокамерам

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Инцидент произошел 1 января около 21:00.

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Ребенок вместе с другими пешеходами переходил дорогу на улице Светлицкого. Автомобиль BMW на скорости совершил наезд на 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия, даже не остановившись.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Благодаря камерам видеонаблюдения «Безопасный город» патрульные установили направление, в котором уехал нарушитель и оперативно остановили его транспортное средство.

Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, что подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения – один промилле алкоголя в крови.

Патрульные передали предполагаемого виновника ДТП следственно-оперативной группе для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Как сообщали Власти, в Закарпатской области водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей, которые стояли на тротуаре.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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