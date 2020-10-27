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09:51 03 Января 2022 Просмотров 248   КомментариевКомментарии

Российская авиация нанесла удар по провинции в Сирии: погибли женщины и дети

В воскресенье, 2 января, российские самолеты бомбили окрестности города Идлиб на северо-западе Сирии

Лагерь Кафр-Арук для перемещенных лиц. Идлиб, Сирия, декабрь 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

По данным службы гражданской обороны, в результате серии ударов, нанесенных по лагерям беженцев недалеко от Джиср-эль-Шукхура, к западу от Идлиба, были убиты двое детей и одна женщина, ранены 10 мирных жителей.

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Самолеты сбросили бомбы и на  главную водонасосную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого составляет более миллиона человек.

Высокопоставленный чиновник ООН подтвердивл, что станция была «серьезно повреждена» в результате авиаудара.

«Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры ведет к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру», – написал заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс.

Свидетели говорят, что в результате ударов, нанесенных за последние 24 часа в удерживаемом повстанцами анклаве, также пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, расположенные недалеко от границы с Турцией.

Ранее Власти писали, что 28 декабря Израиль нанес авиаудар по сирийскому порту Латакия.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Сирия, авиаудары
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