Трижды вакцинированный глава Пентагона заболел COVID-19

У Ллойда Остина положительный результат на COVID-19. Министр обороны планирует побыть в изоляции следующие пять дней.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о пятидневной самоизоляции.



Об этом сообщает Military Times.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, 2 января, Ллойд Остин сказал, что прошел тест после «проявления симптомов».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он описал свои симптомы как легкие и сказал, что консультируется с врачами, чтобы избежать любых осложнений со здоровьем.

«Преодоление распространения этого вируса, защита наших сотрудников и обеспечение моего собственного скорейшего и безопасного выздоровления остаются моими приоритетами», – отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что, несмотря на самоизоляцию, планирует «фактически присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях».

Он также отметил, что вакцинировался против COVID-19 в начале прошлого года, а в октябре получил бустерную прививку.

Ранее Власти писали, что в США новый штамм коронавируса «Омикрон» поражает полностью вакцинированных.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Пентагон, пандемия COVID-19, Ллойд Остин