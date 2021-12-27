Трижды вакцинированный глава Пентагона заболел COVID-19
У Ллойда Остина положительный результат на COVID-19. Министр обороны планирует побыть в изоляции следующие пять дней.
Об этом сообщает Military Times.
В заявлении, опубликованном в воскресенье, 2 января, Ллойд Остин сказал, что прошел тест после «проявления симптомов».
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Он описал свои симптомы как легкие и сказал, что консультируется с врачами, чтобы избежать любых осложнений со здоровьем.
«Преодоление распространения этого вируса, защита наших сотрудников и обеспечение моего собственного скорейшего и безопасного выздоровления остаются моими приоритетами», – отметил Остин.
Глава Пентагона добавил, что, несмотря на самоизоляцию, планирует «фактически присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях».
Он также отметил, что вакцинировался против COVID-19 в начале прошлого года, а в октябре получил бустерную прививку.
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