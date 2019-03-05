Провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины
В Киеве мужчина провалился под лед в реку Днепр и утонул.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
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В Оболонском районе Киева спасатели вытащили из Днепра тело мужчины, который провалился под лед в заливе Собачье устье.
Тело погибшего доставали с 11-метровой глубины на расстоянии 80 метров от берега.
Накануне спасатели-водолазы обследовали 100 кв. м дна заливала с целью поиска погибшего.
«3 января около 9 часов утра спасатели проводили работы по поиску человека, который со слов свидетелей, провалился под лед по адресу: ул. Приречная 37 в Оболонском районе столицы. Спасатели проводили работы в проломе льда на расстоянии 80 м от берега», – говорится в сообщении.
После завершения операции, спасатели на лодке доставили тело на берег.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Как ранее сообщали Власти, разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку.