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13:52 03 Января 2022 Просмотров 361   КомментариевКомментарии

Провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины

В Киеве мужчина провалился под лед в реку Днепр и утонул.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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В Оболонском районе Киева спасатели вытащили из Днепра тело мужчины, который провалился под лед в заливе Собачье устье.

Тело погибшего доставали с 11-метровой глубины на расстоянии 80 метров от берега.

Накануне спасатели-водолазы обследовали 100 кв. м дна заливала с целью поиска погибшего.

«3 января около 9 часов утра спасатели проводили работы по поиску человека, который со слов свидетелей, провалился под лед по адресу: ул. Приречная 37 в Оболонском районе столицы. Спасатели проводили работы в проломе льда на расстоянии 80 м от берега», – говорится в сообщении.

После завершения операции, спасатели на лодке доставили тело на берег.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как ранее сообщали Власти, разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, днепр, лед
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