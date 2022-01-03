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13:53 03 Января 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Общались полтора часа: у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Байденом

Переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена длились полтора часа и были посвящены в основном ситуации на востоке и границах Украины.

Байден и Зеленский общались полтора часа

Об этом сообщили в Офисе президента.  Кстати, соответствующий релиз на сайте ОП появился спустя почти полсуток после завершения переговоров. В Белом доме это сделали примерно на 12 часов раньше.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом, который длился более полутора часов.

Как сообщили в документе, Зеленский приветствовал активную роль США в урегулировании ситуации на востоке Украины и у ее границ, отметив важность запланированных на январь 2022 международно-правовых мероприятий.

«Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО», – заявил президент.

Он также поблагодарил  американского лидера за  поддержку принципа «ничего об Украине без Украины», а также за готовность США принять решительные меры в случае российской агрессии.

Также в ОП сообщили, что стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, а также отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

«Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях», – отметил Зеленский.

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Президент Украины проинформировал американского коллегу о продвижении экономических реформ и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

“Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений”, – сказано в релизе.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, касающийся в частности возможной российской агрессии.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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