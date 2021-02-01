Обсудят Украину без Украины: на этой неделе встретятся представители Франции, Германии и России

На этой неделе планируется встреча советника канцлера Германии с коллегами из России и Франции, на которой обсудят Украину.

Представители трех стран обсудят Украину на этой неделе



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на комментарий агентству представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта. Точная дата предполагаемой встречи пока неизвестна.

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«Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой», – сказал Хебештрайт.

Он также отказался комментировать возможную встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

«О возможных встречи канцлера мы сообщаем вовремя, пока что сказать на эту тему нечего», – отметил Хебештрайт.

Представителя правительства Германии также прокомментировал вопрос о контактах в «нормандском формате».

«Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах – ред.) актуальна до сих пор», – пояснил чиновник.

Как сообщали Власти, новоизбранный Канцлер Германии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже в первом месяце 2022 года.

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Тэги: Россия, Франция, Германия