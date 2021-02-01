Обсудят Украину без Украины: на этой неделе встретятся представители Франции, Германии и России
На этой неделе планируется встреча советника канцлера Германии с коллегами из России и Франции, на которой обсудят Украину.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на комментарий агентству представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта. Точная дата предполагаемой встречи пока неизвестна.
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«Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер этой неделе встретится с российским и французским коллегой», – сказал Хебештрайт.
Он также отказался комментировать возможную встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.
«О возможных встречи канцлера мы сообщаем вовремя, пока что сказать на эту тему нечего», – отметил Хебештрайт.
Представителя правительства Германии также прокомментировал вопрос о контактах в «нормандском формате».
«Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах – ред.) актуальна до сих пор», – пояснил чиновник.
Как сообщали Власти, новоизбранный Канцлер Германии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже в первом месяце 2022 года.