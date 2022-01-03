Фото Ющенко с бородой и эффектной блондинкой вызвало ажиотаж в сети
Фото третьего президент Украины Виктора Ющенко с бородой возле новогодней елке в обнимку с неизвестной блондинкой вызвал ажиотаж в сети и породил массу домыслов и предположений.
Снимок опубликовала в Facebook Екатерина Ющенко – полная тезка жены экс-политика и его родственница. На снимке запечатлена именно она.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«С Новым годом, пане господарю!» – подписала она снимок.
Однако через некоторое время, когда фото разлетелось по сети, и вызвало бурю домыслов, женщина сделала его недоступным.
Многие пользователи предположили, что Ющенко расстался с женой Екатериной и завел себе новую пассию. Но все оказалось не так драматично.
Блондинка – Екатерина Ющенко – супруга племянника Виктора Ющенко Ярослава. Она является директором Ukrainian Wine & Spirit School и членом Ассоциации сомелье Украины.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский показал фото первой тренировки после Нового года в окружении собак.