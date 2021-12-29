В США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф считает, что Россия, скорее всего, вторгнется в Украину, и ее могут остановить только «огромные санкции».

Конгрессмен Адам Шифф считает, что Путина могут остановить только «огромные санкции».



Об этом сообщает The Guardian.

В программе «Face the Nation» на телеканале CBS Шиффа спросили, что могло бы удержать Путина от вторжения в Украину.

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«Я боюсь, что Путин, скорее всего, вторгнется в Украину. Я все еще откровенно не понимаю всей мотивации того, почему сейчас он это делает, но он определенно, похоже, намерен это сделать, если мы не сможем убедить его в обратном», – сказал конгрессмен.

По его словам, остановить Путина смогут лишь санкции, каких «Россия никогда не видела».

Также, по его мнению, «мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они вторгнутся, то это приблизит НАТО к России, а не отдалит».

«Это будет иметь противоположный эффект тому, чего пытается добиться Путин», – отметил Адам Шифф.

После выступления конгрессмена Белый дом сообщил, что Джо Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, отметила: «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Как писали Власти, президент Украины Владимир Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, который длился более полутора часов.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Путин, США, российское вторжение