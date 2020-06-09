Ядерной войны не будет: мировые лидеры выступили с совместным заявлением
Пять ядерных государств – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заявили о своей ответственности за недопущение ядерной войны и снижение стратегических рисков.
Текст документа опубликован на сайте Кремля. В нем подчеркнуто, что никогда не должна быть развязана.
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Основное в заявлении:
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В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
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Ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.
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Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
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Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.
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Мы подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.
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Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.
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Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия
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Мы намерены предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.
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Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.
Как сообщали Власти, во время переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина американский лидер несколько раз заявлял о недопустимости начала ядерной войны.