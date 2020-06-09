Ядерной войны не будет: мировые лидеры выступили с совместным заявлением

Пять ядерных государств – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заявили о своей ответственности за недопущение ядерной войны и снижение стратегических рисков.

Пятерка ядерных держав заявили о недопущении ядерной войны



Текст документа опубликован на сайте Кремля. В нем подчеркнуто, что никогда не должна быть развязана.

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Основное в заявлении:

В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

Мы подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.

Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия

Мы намерены предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.

Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.

Как сообщали Власти, во время переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина американский лидер несколько раз заявлял о недопустимости начала ядерной войны.

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Тэги: Россия, Франция, США, Китай, Великобритания, ядерное оружие