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19:17 03 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Ядерной войны не будет: мировые лидеры выступили с совместным заявлением

Пять ядерных государств – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция – заявили о своей ответственности за недопущение ядерной войны и снижение стратегических рисков.

Пятерка ядерных держав заявили о недопущении ядерной войны

Текст документа опубликован на сайте Кремля. В нем подчеркнуто, что никогда не должна быть развязана.

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Основное в заявлении:

  • В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

  • Ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

  • Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

  • Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

  • Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений.

  • Мы подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

  • Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.

  • Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия

  • Мы намерены предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех.

  • Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности.

Как сообщали Власти, во время переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина американский лидер несколько раз заявлял о недопустимости начала ядерной войны.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Франция, США, Китай, Великобритания, ядерное оружие
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